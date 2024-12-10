黎智英謀西方譴責打擊 圖削國安法威力

又指如懸頂之劍 港不宜久留怕踩紅線 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件昨續審。黎智英繼續自辯，承認想外國社會譴責中方，並稱國安法生效後，他更加小心說話，以免犯法。庭上證供則顯示，黎智英曾稱，國安法如同懸頂之劍，香港已不宜久留，並說「很久前已決定不讓恐懼震懾我」。

庭上播放於2020年7月6日播出、黎智英跟劉細良對談的片段。黎智英在片中說，國安法紅線很模糊，人們只有在恐慌下生活，每做一件事都要思考是否犯法，如同頭上有把劍，環境變得令人窒息，香港已敲響喪鐘，此地不宜久留。黎智英昨指，國安法生效後，人們需要改變態度，而他亦知道需要更小心發言，避免觸犯法律，而Mark Simon亦對黎是否應該接受外媒訪問有猶豫。

稱生效後小心發言 黎智英承認，他想外國社會譴責中方，從而令國安法變得不那麼嚴厲及有效，但強調國安法後，他沒再談制裁。被問及會否利用其他方式來掩飾，從而表達請求制裁的想法。黎說沒有，謂請求制裁、敵對行動等均難以掩飾。就着黎智英的Twitter（現稱X）帳戶，黎稱國安法生效後，利世民不欲再協助管理該Twitter帳戶，在找到接班人前，先由利世民繼續管理。惟直至其帳戶關閉，他也找不到接任人。

庭上展示2020年7月5日刊登的黎智英專欄文章〈飛翔吧 良知的脊梁在撐着〉，當中寫到「勾結外國勢力是叛國罪，可以是槍斃的啊」、「國安法一旦通過，中共便會立即拘捕我和黃之鋒押上大陸受審」。黎智英昨解釋，上述的說法是他聽其他人說的，並指文章提到「很久前已決定不讓恐懼震懾我」，意思是他不怕面對後果。

文章續寫到「我有一網紅好友兩夫婦，最近被陳冠中介紹去見一位仁兄。這位仁兄獅子頭曾經扮成民主義士，其實一直在為中共做事，今次國安法推出當上了中共打手，關埋門恐嚇了我友人夫婦七小時」。黎智英稱，「友人夫婦」指的是劉細良夫婦。法官關注這屬傳聞證供，控方說不會依賴內容屬實否，但指文章涉屬煽動。庭上續提到，同月7日陳冠中發文指「何來恐嚇一舉？這麼多人在場，能恐嚇嗎？誰傳話了？黎智英怎麼會有這麼荒謬的理解？黎智英又為何這般指控獅子頭」。

另外，文章提到「你是否犯法，全都按照他們當時需要的權宜而定，是沒法子小心而只好勇敢面對」、「國安惡法條文比我們最壞的預期還要壞」、「我們會頂天立地站起來，成為撐住抗爭堅硬不屈的支柱」。黎智英昨解釋，「沒法子小心」是因為國安法沒紅線，而「抗爭」即指延續爭取自由的運動。他否認有意透過文章煽動暴力，或煽惑他人不守法。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點