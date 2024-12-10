東華三院殯儀基金 施棺贈殮惠民紓困

【本報訊】Wayne在訪談中分享了令他印象深刻的個案，同時他亦因應家屬經濟困難而代為申請「東華三院殯儀基金」（基金），助他們解決燃眉之急。事實上，東華三院自1870年創院至今，一直提供施棺贈殮服務，發揚慈善精神，幫助基層人士。而東華三院於2020年正式將免費殯儀服務提升，自成立基金至今一共批出13,086,258元，支援1,406宗服務。

東華三院 堅守施棺賑災精神 東華三院主席鄧明慧指，東華三院自創院至今，一直用心經營傳統服務，從不忘記前賢先輩施棺賑災、惠民紓困的服務初心。該院提供全港最具規模的殯儀服務，一向以高質素服務滿足社會各界對傳統祭祀、殯儀服務、以及殮葬設施的需求。

鄧明慧又指，該院成立「東華三院殯儀基金」，為有經濟困難的市民提供免費殯儀服務，利民措施實需要大家的慷慨捐助同支持，讓社會大眾的善心協助先人走完人生的最後旅程。

基金主要為家境清貧和經濟突然出現困難之喪親家庭，提供以簡約基本為主的「免費殯儀服務」，以減低家屬的經濟負擔，協助他們渡過難關，為亡者完成人生最後旅程。計劃支援包括免費殯儀服務，如靈寢室、棺木、壽衣及遺體接送等服務。

市民可以透過捐款為「東華三院殯儀基金」籌募善款，信用卡捐款可透過網上捐款，或下載及填妥捐款表格並郵寄至香港上環普仁街12號東華三院籌募科或傳真至2559 6835，東華三院亦冀透過市民捐款，以援助更多有需要之喪親家庭，歡迎掃描二維碼了解更多資料。