感同身受 安撫家屬 殯儀用品 簡單易明

【本報訊】電影《破‧地獄》裏有一句對白：殯儀經紀（文官）負責超度生人，喃嘸負責超度先人。作為文官，Wayne在欣賞過電影後，直言他的工作就如電影那樣，其實生人在世時也要「超度」，意思指家屬到來找他，他不單止要完成一件後事，而是當刻家屬很悲傷，他就要充當一個心靈輔導者，要先安撫家屬的心情，讓他們的心靈得以釋放、釋懷，才可以順利完成後續的事。

他也有談到電影中描述的破地獄，「其實傳統上60歲以下往生才會做破地獄；但有些個案因意外離世亦都會做破地獄。」而他着重電影裏的親情，每個家庭都會有親人離世，他從工作中經歷的悲傷環境學懂更加珍惜，「我會比較注重一句說話，叫做生前盡孝。」

無畏入行 邊學邊做 殯儀入行傳聞光怪陸離，有說需要伴屍一晚而不畏懼才可通過考核，Wayne笑言東華三院不會有這些考核，反而要看中英文溝通能力，三個月試用期間會有師傅帶領，新人可以邊學邊做，真正的考核除了溝通能力外，也要懂得計算好日子，頭七以至是否沖煞等事宜。而帶孝的市民也的確有一些細節要留意，例如出殯前盡量避免吃牛肉、不要參與喜慶節目、眼淚不要掉到棺木裏面等。

武官阿麒就指，即使日常工作要接觸遺體的他也未有接受所謂「伴屍過夜」的考核，但他指若要加入此行，首要宗旨是守時及不怕辛苦，工作時間也要彈性，「我們沒有指定的工作時間（輪更工作），死亡也不會分時間。」

此外，市民對殯儀用品亦存在好奇，而且在分類及價格上或者混淆不清。本身工作會為家屬講解壽衣及棺木等用品的Wayne就指，東華三院的殯儀用品價錢明碼實價，詞彙簡單直接，如壽衣分甲、乙、丙三級，棺木有中式、西式以及環保棺，而環保棺會分為普通、精裝、高級及藝術環保棺。

殯儀館亦會提供不同代辦服務如花圈訂購、紙紮寶燭、法事、灰盅等，令家屬毋須在後事上費煞思量。