拒資助業界安裝 當局被轟「孤寒」

【本報訊】當局計劃修例強制的士車廂必須安裝車廂攝錄系統，採購、安裝等費用由車主自行承擔。的士小巴總商會會長周國強透露曾向政府建議，以資助等方式協助業界安裝車廂系統，惟當局以「冇錢」為由拒絕，更指如果成本上升的士業界就申請加價。周國強批評當局的做法「孤寒」，又指的士業界近年深受打擊，除了保費昂貴、載客量低下外，白牌車更令收入大減，車廂攝錄系統安裝費及之後的經常性開支會令的士業界雪上加霜，不過他亦贊同安裝車廂攝錄系統有助減少的士投訴。

至於強制全面提供電子支付方式，周國強指電子支付是大勢所趨，目前已有超過一萬架的士安裝了八達通付款機，另外約4,000架的士在早前推廣時加裝其他電子支付方式，惟推廣期過後就甚少使用，但相信只要有助生意，司機都樂意安裝。

二維碼支付不受司機歡迎 不過他亦指出，業界較為傾向八達通等「一拍即付」的電子支付方式，二維碼支付則不太受歡迎，他解釋指二維碼支付要先登入應用程式，再「掃嚟掃去」，相當不便，所需時間甚至比支付現金長，期望當局可多與業界溝通，找出更好的解決方案。