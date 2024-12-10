的士攝錄車廂「內情」 免爭拗睇片為證

擬2026年安裝完成 車Cam GPS亦榜上有名 的士業服務質素屢被批評，繼的士計分制於9月生效後，政府昨日向立法會遞交的文件披露，建議立法規定所有的士必須安裝車廂攝錄機、行車紀錄儀（車Cam）及全球衞星導航系統（GPS）。當局指出，系統有助阻嚇及打擊的士司機的不當行為、提升的士駕駛安全，以及在的士司機和乘客出現爭拗時保障雙方權益。此外，亦規定所有的士司機必須提供電子支付方式，預計2026年內完成。

當局指出，車廂攝錄機可記錄車廂內的情況，假若的士司機與乘客發生爭執，相關的影音片段可作佐證，以便運輸署跟進投訴或就涉嫌拒載、濫收車費等違規行為作出調查；行車紀錄儀則可記錄路面情況，當有交通意外發生時，相關的錄影片段可作為證據，釐清意外責任，亦可監察司機的駕駛行為，有助改善駕駛安全；而全球衞星導航系統可提供有關車輛位置的數據，有助執法人員調查與行車路線或駕駛安全有關的爭議。

毋須指定型號 依規交運輸署檢驗 當局又表示，傾向不會要求所有的士必須安裝同一指定型號的裝置，但會為涵蓋的3個裝置分別訂明各自的規格要求，車主可自行選購及安裝已獲運輸署審批的裝置。而安裝妥當後再由運輸署進行檢驗，裝置亦須加以封蓋以確保裝置合規和不會被更改或破壞。

電子支付方面，當局指仍然有不少的士只接受現金，令乘客特別是遊客感到非常不便，故建議規定所有的士司機必須提供電子支付方式供乘客支付車費，並參考的士車隊制度的做法，要求的士司機提供至少兩種電子支付方式。

當局料未來數月擬定相關的法例修訂條文，爭取2025年第二季向立法會提交修例建議。考慮到市場上現時已有不少電子支付方式供業界選用，如有關法例修訂建議獲立法會支持，計劃於2025年年底落實電子支付方式建議。

攝錄系統建議方面，運輸署計劃於2025年年中接受合規格的攝錄系統提出審批申請，以及招聘承辦商架設中央平台，將積極與業界攜手爭取於2025年年底至2026年年中陸續安裝攝錄系統，並於2026年內完成安裝，屆時將實施有關法例。