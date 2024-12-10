17企業獲機構資助 製作原創港漫

【本報訊】為促進動漫畫文創產業蓬勃發展，有機構舉辦支援計劃，資助企業以完成其漫畫。今屆活動共收到93份申請，為歷屆之冠，最終有17間本地漫畫企業成功入選，可獲最高24萬元資助製作原創漫畫作品。而入選企業將可在本港及馬來西亞的動漫展內展出其作品。

活動早前公開招募有興趣的本地漫畫公司參加，共收到93份申請，為歷屆之冠。本屆更增設了「劇本培訓講座」，讓申請者在面試前得到更專業的創作劇本知識，同時加強他們的面試技巧，能更流暢及有系統地表達故事的構思與內容。

可於馬國動漫展發布作品 每間入選企業可獲最高24萬元資助，包括20萬元的製作資助及額外最高4萬元的推廣資助。入選企業將獲安排免費參加「香港動漫電玩節2025」的「香港館」及「馬來西亞動漫展 Comic Fiesta 2025」的「香港館」，發布或展出他們的資助漫畫，以增加曝光率。有著名漫畫家表示，期望本地動漫畫業可百花齊放，在國際舞台上變得更耀眼。