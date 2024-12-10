TNG錢包終止服務 提取餘額或需付費

【本報訊】聲稱有60萬用戶的TNG電子錢包於昨日傍晚6時後終止服務，商戶付款、便利店提款、轉數快或銀行轉帳等服務已停止。TNG表示，限期後仍有餘額的用戶若未在限期內提款會收取管理費用，並只可以現金提款。

TNG早前公布撤出電子錢包業務，並解釋出於公司戰略重組和內部架構調整的考慮，亦已停止增值、外幣兌換及全球匯款等服務，並於昨日終止所有服務。

截至昨晚6時前，用戶仍然可以在本地商戶交易、便利店現金提款、轉數快/銀行轉帳提款、朋友轉帳及TNG MasterCard付款，使用戶口餘額，亦可申請取消帳戶，期間所有轉數快/銀行轉帳和取消帳戶服務費用將會豁免。

申請期至明年6‧9 不過，現時在TNG電子錢包尚有餘額的用戶，便需到該公司的辦公室提交贖回餘額表格，TNG亦會因應餘額收取管理費用，申請期至明年6月9日。

早前TNG表示，已預留充足的財務及行政資源，確保在此期間所有用戶、商戶及服務合作夥伴的權益得到保障。