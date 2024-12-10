網上招聘平台及8機構 登匿名廣告違私隱例

【本報訊】私隱專員公署關注有機構透過網上招聘平台JobsDB刊登匿名招聘廣告，以收集求職者個人資料的情況。公署昨公布調查結果，裁定JobsDB及8間招聘機構違反《私隱條例》規定，並已發出執行通知指示糾正，或發出勸喻信。私隱專員促請其他網上招聘平台的營運商，慎防有人利用匿名招聘廣告行騙，小心審視廣告內容，保障市民個人資料私隱。

公署調查發現，在招聘平台JobsDB登記開立帳戶的機構，可透過其帳戶刊登廣告進行招聘。自今年1月起，求職者可根據廣告的指示，按「Quick apply」鍵，遞交申請並提供所要求的個人資料。一經遞交後，資料會被存放在平台的管理系統，求職者有權要求平台刪除，而平台亦可控制機構在甚麼情況及時限下閱覽。

調查亦發現，招聘機構可用「私人廣告商」名義，在平台刊登招聘廣告而不披露機構的名稱。有8間招聘機構透過此方式刊登匿名招聘廣告，即沒有披露機構名稱或可辨識機構身份的相關資料，部分機構甚至以「0000 0000」作聯絡電話號碼，要求求職者將履歷表等資料，電郵至以非公司域名註冊的電郵地址。8間招聘機構業務性質涵蓋證券、服裝零售、中醫藥及運輸服務等。

不公地收集求職者資料 私隱專員鍾麗玲裁定，8間招聘機構在JobsDB刊登匿名招聘廣告，要求求職者向不知名的招聘機構提供個人資料，以及JobsDB透過其平台刊登相關廣告，兩者同樣涉及不公平地收集求職者的個人資料，因而違反《私隱條例》的規定。私隱專員已向JobsDB及3間招聘機構發出執行通知，指示糾正違反事項，亦向餘下5間機構發出勸喻信。