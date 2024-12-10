洩逾1.7萬市民資料 機電署揭4大漏招

保存期限無訂對策 有負公眾合理期望 個人資料私隱專員公署於今年4月底發現，機電工程署一個網上伺服器平台資料外洩，涉及前年疫情期間被圍封強檢的14幢大廈、逾1.7萬名市民的個人資料。公署昨發表事故調查報告，揭機電署涉4大缺失，包括未就涉事個人資料保存期限制訂政策等，有負公眾合理期望，裁定機電署違反《個人資料（私隱）條例》。機電署回應調查報告，指會詳細審視報告內容，並會嚴肅跟進和採取適當行動。

根據公署報告，機電署在2022年3至7月，對14座大廈的居民或訪客進行強檢，並向承辦商採購及使用雲端平台ArcGIS Online附設的電子表格平台，記錄受檢者的個人資料，包括姓名、地址、香港身份證號碼及電話號碼等。直至今年4月，公署接獲市民反映，指其個人資料可在毋須輸入帳戶及密碼的情況下被查閱。報告指出，機電署原先認為在合約屆滿後，該電子表格平台的帳戶便會失效，而有關資料亦會被承辦商自動刪除。

個人資料私隱專員鍾麗玲批評，機電署在事件中存在4項主要缺失，包括沒有就強檢行動所收集的個人資料保存期限制訂書面政策、沒有清楚向承辦商提出刪除資料的要求、沒有主動刪除涉事的個人資料，以及沒有適當跟進及查核承辦商刪除資料的工作。

私隱署發執行通知促糾正 該些缺失令相關個人資料被不必要地暴露於資料外洩的風險中，做法明顯未能符合《個人資料（私隱）條例》的要求，亦虧負公眾的合理期望，情況令人遺憾。私隱專員已向機電署送達執行通知，指示其採取措施糾正違規事項，防止類似違規情況再次發生。

機電署回應公署調查報告，指會詳細審視報告內容，並會嚴肅跟進和採取適當行動。署方已採取一系列措施，包括強化私隱管理、全面檢視及加強處理個人資料的工作指引、加強員工培訓和對網上伺服器平台承辦商的監管，以及優化部門電腦支援系統，包括開發專用平台將個人資料儲存於署方伺服器內。署方指出，若外判服務涉及處理個人資料，署方亦會在合約完結後提醒承辦商須在期限內刪除相關資料，並會主動查核承辦商，以確認已完成刪除個人資料的工作。