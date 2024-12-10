26年前偽造文件 金勞詹早有坐監經驗

【本報訊】被裁定串謀詐騙罪成的詹培忠是立法會前金融服務界議員，並有「金勞詹」之稱。他早於1979年已在金融圈具知名度，並藉協助前佳寧集團主席陳松青把佳寧集團借殼上市，被稱為「金牌莊家」，其後他曾進身立法會，1998年時，因偽造文件被判入獄，並被褫奪議席。他因本案被裁定罪成並須還押候判，預計將繼1998年後再度入獄。

詹培忠是有名的「潮州怒漢」，行為出格，1991年投身政壇後，以金融服務代表界身份擔任立法局議員，其後出任過臨時立法會及特區政府第一屆立法會議員，在擔任公職人員期間，曾爆出不少失當言論。他在1998年因偽造文書罪，被判囚3年，其後經上訴獲減刑至監禁一年。但他在獄中又被廉政公署起訴，指他於1998年立法會選舉中涉賄賂選民，其後被裁定罪成，罰款10萬元。出獄之後，詹於2004年再度捲土重來，再度成功投身議會，當時更與「長毛」梁國雄等被形容為「立法會三大惡人」之一。

父子檔參選立會齊落敗 2007年，詹培忠證實患上頸癌，接受多次化療及電療後痊愈。2012年，當時仍為議員的詹培忠在金鐘街頭遇襲，遭揮拳及起腳狂毆，要送院治理。至2016年，詹培忠、詹劍崙曾以父子檔身份參選立法會選舉，當時詹培忠參選香港島選區地區直選，詹劍崙則參選金融服務界功能界別，結果兩人雙雙落選。直至2021年，詹氏父子因本案被捕，最終被裁定罪成須還押候判。