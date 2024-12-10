外賣平台：揭黑工即終止接單帳戶

【本報訊】早前已被踢爆假難民持假身份證求職，令不少企業、僱主無辜被告。因應多間外賣平台對送遞員以食物卡登記入屋苑送外賣，疑為申免遣返聲請的假難民。有平台指已要求送遞員提交身份證等文件，亦有平台指一發現送遞員從事非法勞工，便會終止相關帳戶。

指須提供身份證審批 外賣平台Keeta表示，一直以來均要求送遞員申請者在有齊全的香港居民身份證文件，以及可合法在港工作的文件，才可以審批通過帳號成為送遞員，而現時每位送遞員在上線開始接單前，都必須提交自拍照，驗證為本人後才可以上線接單，系統會識別所拍的自拍照，是否與系統上登記的脗合，確保送遞員為本人。

Keeta強調如發現並非註冊本人，會禁止上線接單並作封號處理，又說歡迎各方提供相關具體資訊，將第一時間進行調查及處置。

foodpanda則指絕不允許非法或違例工作，並已推出一系列措施，務求更有效預防及打擊相關問題。如有發現非法勞工從事送遞員工作，foodpanda會依照既定程序及規例處理相關個案，包括立即終止相關帳戶等行動，但指暫時並沒有收到相關的投訴。

戶戶送亦說，絕不縱容任何非法行為，一直與有關部門緊密聯繫，並定期提醒外送專員遵守有關政策，同時亦鼓勵他們舉報違規行為，以便展開調查及採取適當行動。如發現任何違規情況，戶戶送會即時終止有關外送專員的帳戶。