獨家報道：假難民 食物卡當身份證 上樓送餐住戶心驚

物管指引漏洞 助長黑工博懵 假難民禍港！不但成為治安毒瘤，隨着外賣送餐服務日漸普及，更從事外送員「黑工」，衝擊本地勞工市場及食物安全質素。近日有議員再發現「懷疑假難民」以「食物銀行卡」博懵，冒充身份證明文件，大模廝樣在住宅大堂登記作食品外送工作。該議員指物管業界指引不足，變相助長黑工，期望平台要負責盡職審查，又指物管業界可發指引規限。有社區組織指一般需要確認「難民」身份就會獲發「食物銀行卡」，期望當局對聘用假難民的僱主加重罰則。

議員郭偉强指接獲報料，近日在一個屋苑發現至少有15名「懷疑假難民」，透過「食物銀行卡」冒充身份證明文件送外賣。據他了解，只有少數豪宅保安較為嚴謹，只接受身份證作登記，但多數物管公司選擇直接放行這些黑工假難民，而過往舊區亦發現類似的情況。他強調「食物銀行卡」絕對不應是身份證明文件，但現時一些管理不嚴的大廈卻未有明確指引，令懷疑黑工乘機以「食物銀行卡」登記身份。

持卡可獲每月1200元食物津貼 社會福利署自2004年起，向免遣返聲請人提供人道援助，其中食物津貼現時每月金額為1,200元，並委託香港國際社會服務社向難民以超市電子現金卡形式發放津貼，俗稱「食物銀行卡」。社區組織協會幹事吳衛東指出，一般針對「難民」發放的「食物銀行卡」須由入境處確認「難民身份」。但他同樣指即使已確認「難民身份」亦不等於可用作身份證明文件，又指一般港人均知道身份證才是正式身份證明文件。

黑工氾濫僱主少被捕 冀增罰則 過去亦曾發生有人借出身份證予黑工外送員登記帳戶的情況，針對黑工假難民問題，郭偉强指業界指引不足變相助長黑工。他期望政府正視黑工問題加強執法，並應加快規管外送平台必須履行盡職審查，保障本地就業。他舉例，平台可定期要求外送員核實身份，即平台要求外送員5至10分鐘內上載照片到平台。他又期望物管業界可發指引，訂明「食物銀行卡」不能作為身份證明登記上樓，保障業户安全。吳衛東則指談及黑工問題時，甚少有僱主被捕的例子，指黑工氾濫亦須有僱主聘用，期望政府加強對僱主的罰則。

轉售食物圖利 駕鐵騎橫衝直撞 除了冒充身份證明文件外，過去假難民亦有利用「電子食物卡」獲取食物後轉售圖利的事件。曾有讀者向本報報料指，有人用疑似綠色難民食物卡買食物，他們分開數次購買，但都是買相同東西，付費後更有兩名南亞裔男士搬貨品上貨車，亦已經不是首次遇見，故懷疑他們是轉賣圖利。

實際上，不少議員一直關注假難民當黑工做外送員的問題，批評該等假難民黑工駕駛電單車送外賣時，不顧安全或交通規則、橫衝直撞，對市民生命安全構成威脅，要求相關部門加強執法。

入境處發言人回覆本報查詢，指該處人員除主動打擊黑工外，亦主動接觸提供外賣速遞服務的主要平台，提醒他們務必檢查求職者的香港身份證及旅行證件正本作實，及向他們提供如何分辨合法受僱人士的資訊，並促請他們採取必要措施，防止非法勞工從事外賣相關工作。

入境處提醒檢查求職者身份證 發言人強調任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。

違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆者同罪。記者林隆輝