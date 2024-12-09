開源無方靠節約 削減開支要夠狠

政府面對龐大財赤，2月底公布財政預算案時預計約481億元，如今翻倍變1,000億元上下，可見政府庫房入不敷支愈來愈嚴重。香港地產向來被指是百業之母，奈何近年樓市疲不能興，有議員直指今年首7個月賣地收入只有37億元，非常慘淡。樓市交投不濟，自然影響相關印花稅收入。另方面，財赤高企，儲備又少了，跟2019年的1.16萬億元相比，財政儲備累計大幅削減成半，如今只剩不夠6,000億元！

在如此嚴峻的收支不平衡，政府自然要想方設法開源節流。有財金官員昨日在電台節目表示，涉及息口高企、樓價下跌、市民對置業猶豫，樓市及股票市場印花稅收入減少，加上企業疫後復甦不一，令政府收入減少，相信情況屬周期性。為應對赤字，港府已提出財政整合計劃，削減部門經常性開支1%、凍結公務員人手，會檢視是否削減力度足夠或有否上升空間。

事實上，政府開源無方，財金官員口口聲聲話政府對開源的做法「相當忍手」，盡量減低對一般市民和中產人士的影響。換言之，即是不會利用調整稅制如擴闊稅基來增加政府收入，那麼請問「錢從何來」？單憑「忍手」省吃儉用一時三刻就可維持龐大的各項支出嗎？政府亦不得不承認，隨着人口急速老化，醫療和福利開支增長確有壓力，而教育開支，甚至60歲2元乘車開支激增至一年承擔40億元，都加強庫房開支壓力，政府又話無意改變受惠群組，可見政府削減開支的空間確實有限。

開源既無方，自然要靠節約，而節約要夠狠！像削部門經常性開支1%，對逾千億元財赤不過杯水車薪，作用不大。政府常被申訴專員公署揭部門行政失當，人事疊床架屋，政出多門，目前面對巨大財赤，正是「瘦身」除瘀血好時機，冗員務必去之而後快，大刀闊斧進行人事改革，節流才會見到成效。針對入不敷支，政府除了「應使則使」，更要把好關不能做大花筒。有學者在電台節目表示，對本港未來經濟悲觀，建議公務員減薪或凍薪，而政府亦「唔好亂咁開位」，他建議明年預算案時公布公務員「一刀切」減薪8%或10%。「如果今年情況都唔做就好奇怪」。事實上，社會愈來愈多聲音指公務員即使不減薪，下年度亦應予凍薪。再說，香港的高官出名高薪厚酬，不要說行政長官，即使司局長級薪酬都比英美政要們高出一大截，在經濟不景氣下，財赤又連續3年過千億元，理應減薪至少10%，以誠意表示願與市民共度時艱！削減10%，無礙高官們「衣食足然後知榮辱」，卻對提振整體士氣有一定幫助！

坐食山崩，有論者認為開發北部都會區是不二之選，政府亦表示對北部都會區「充滿希望」。然而，開發北部都會區即使「遠景亮麗」，相信都是十年八年才會見成果。財經官員又指期望樓市平穩發展，要考慮「做大個餅」發展經濟，革新金融，培養新產業，提升香港競爭力。要言之，又是講就天下無敵，做就有心無力。財赤已如黑洞，不務實大力削減開支，餅未做大，遠水又救不了近火，民生多艱，民怨恐怕已爆煲！