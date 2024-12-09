自成一家：小國也要活得有尊嚴

一個負責任的政府，平時除了要維持社會秩序及讓老百姓吃飽睡好，亦需要對外維護本國尊嚴。這一點要求似乎很抽象，卻絕不能含糊。倘若本國領導人和其他國家政要會晤時奴顏媚骨，不僅自己顏面盡失，國家也會因此威信掃地。

早些日子特朗普恐嚇加拿大和墨西哥，若不控制非法移民和芬太尼流向美國，將對兩國出口到美國的商品徵收25%關稅。消息一出，加拿大政府頓時如坐針氈，總理杜魯多主動前赴美國求見特朗普，最後成功與特朗普共進晚餐並會談了3個小時。表面上看，杜魯多成為特朗普再次當選美國總統後首位接見的外國領導人，收穫甚豐。但他身為國家元首，竟然要委屈自己，千里迢迢到美國拜訪仍未上任的該國領導人，在禮儀上已經矮人一等。

從活動過後的新聞報道和照片所見，杜魯多與特朗普會面期間滿臉笑容，小心翼翼勸說特朗普不要向加國施加關稅。豈料特朗普不但沒有給杜魯多面子，反而提議讓加拿大「成為美國第51個州」。特朗普這番言論或許是開玩笑，卻反映出他心裏根本沒有把杜魯多和加拿大放在眼裏。可悲的是，杜魯多似乎對特朗普的狂言視為理所當然，默默接受他的胯下之辱，不知道加拿大人看了有何感受？假如杜魯多是喜孜孜趕到北京和中國領導人見面，加拿大媒體恐怕早就大肆炒作攻擊他向中國跪求。

加拿大地大物博，資源豐富，要發展經濟並不困難，但執政者一味跟着意識形態走，令加國幾乎淪為美國的附庸國。其實，一個國家除了經濟發達、生活富裕，也要活得有尊嚴，在大國面前不卑不亢。這次就算特朗普手下留情不徵收關稅，加拿大已被特氏耍了一輪，令外人不由為它感到可憐。