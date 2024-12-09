冰鑑春秋：陳水扁也曾考慮戒嚴

民進黨力挺南韓戒嚴的發文被各地媒體與網友「炎上」，陳水扁也來湊熱鬧，發文宣稱：「只有兩種人會搞戒嚴：不是獨裁者就是蠢蛋！」但阿扁似乎忘記了，17年前他自己也曾認真考慮過戒嚴。

2007年11月，為了選舉時究竟要採用「一階段投票」或「兩階段投票」，朝野激烈對立，綠營媒體索性鼓吹：「戒嚴就可以繼續做總統，立委及總統選舉都不必了！」慫恿陳水扁進行獨裁。照理說任何一個民主體制的領導人，都應該立刻駁斥這種言論，並立即表態自己絕對不會這樣做。沒想到當時已經弊案纏身，或許預知自己未來將身陷囹圄的阿扁，竟公然說出他會認真考慮：「戒嚴，延後選舉，宣布選舉無效，或強制更換各地方選委會主委。」此話一出，自然群情激憤，招致在野黨的強烈反彈。

起初陳水扁態度強硬，揚言：「總統是反映民眾心聲。」但各方紛紛對這種荒誕的言行大肆撻伐，連民進黨自己人都期期以為不可，最後在強大壓力下，陳水扁才改口稱不會戒嚴，但仍嘴硬反擊批評者是混淆視聽，誣衊和抹黑。也就是說，阿扁差點就成了自己口中的蠢蛋獨裁者。

當時陳水扁之所以一度動搖到要出此下策，就是因為經歷過前一年的紅衫軍倒扁後，民進黨聲勢大挫，陳水扁又因妻子吳淑珍公然收賄聲名大壞，估計即將失去政權，才滋生鋌而走險念頭，和今天的尹錫悅可說同病相憐，只是最後陳水扁懸崖勒馬，尹錫悅卻悶頭往前衝，才造成不同的結局。

未來等待着尹錫悅的下場，大概也與陳水扁類似，只是南韓人不像台灣人這麼鄉愿與金魚腦，尹錫悅幾乎不可能獲得陳水扁這種名為保外就醫、實則海闊天空的待遇，就看尹錫悅的造化了。