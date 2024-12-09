橫眉冷看：言不必信 行不必果

小時候，家中的長輩愛看粵劇，我雖然半懂不懂，也經常湊趣看看，很多帝王將相的劇目，經常會有一句對白，就是「君無戲言」。即使君王只是一時失言，但說了便是說了，很難收回。那陣子我經常搖着小腦瓜在想，皇帝不也是人，講錯了就更正唄，有甚麼大不了？直至長大後才明白到，一諾千金的人是如何可貴，而帶動風氣必須自上而起，故君王確有責任要樹立好榜樣。

美國總統拜登曾承諾不會運用特權，赦免兒子亨特的罪行。這句話講了一遍又一遍，但到總統任滿前的一個多月，拜老頭卻食言而肥，公然赦免了親兒子。美國總統被譽為世界上最有權力的人，假如你講的話未必算數，然則在擬定國策時，一眾閣員又如何能知道你講的哪一句是真、哪一句是假？若然總統也是「言不必信，行不必果」，那麼下級官員是否也可以依樣畫葫蘆？要是朝中要員人人如此，這個國家還有前途嗎？

國家的「一哥」言而無信，影響所及還不止於在政府層面。試設想，一位校長對學生小湯姆說：「我向你保證，只要下學期不再遲到、犯過，你以往被記下的缺點可以一筆勾銷。」小湯姆說：「校長的建議當然是好，但現在就連總統講的話也不可信，那麼校長先生，我真的可以相信你對我的承諾嗎？」面對這番詰問，換作我是校長，也是無話可說。

美國政壇的食言者不止拜登，候任總統特朗普亦然。特氏在上一任期間，親自拉攏加拿大和墨西哥，簽訂了三國之間的自由貿易協議，如今他尚未重掌白宮，卻宣布要對加、墨兩國貨品開徵25%入口稅，翻臉猶如翻書，今日美國的最高領導人看來都是這副德性。