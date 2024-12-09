筆下風雲：不為也 非不能也

轉死性，神奇，真係神奇！耗資82億元興建、啟用逾10年的啟德郵輪碼頭，交通配套一直天殘地缺，旅客落船往往冇車搭出市區，叫天不應，叫地不靈。社會復常後，此一亂象更甚，去年暑假鬧出數千旅客逼爆碼頭的混亂場面，時任文體旅局局長楊潤雄成眾矢之的。之後他「死死氣」調動巴士、的士接載旅客，但明言這不是政府責任，碼頭營辦商要自己想辦法。冇車搭亂象周而復始，上月郵輪「名人極致號」載着數千旅客抵港，等車駁港鐵一等逾句鐘，楊潤雄繼續神隱。

詎料港府怒炒楊潤雄及運輸及物流局局長林世雄翌日，郵輪「海洋光譜號」在啟德靠岸，情況竟截然不同。當局除了提供4條常規專營巴士路線及1條專線小巴路線外，還新增額外兩條特快巴士路線，而且以石油氣券利誘的士司機到碼頭接客，出現「車等人」奇景。

新官上任三把火，兩位女將接手局長職位後，自然要做番齣好戲博取掌聲。作為香港市民和納稅人，當然樂觀其成。

講真，啟德郵輪碼頭好山好水，是一個好地方，一直不明白港府斥巨資興建後，為何沒有好好發展和利用，寧願淪為死城。何況交通配套事在人為，港府一早已知船期，提前做好準備輕而易舉。以前做不到，現在做得到，證明是不為也，非不能也。

在此希望新官三把火不會只燒一陣子。須知港府做事往往一陣風，三分鐘熱度便打回原形。新加坡可以將郵輪旅遊發展得有聲有色，偏偏香港不可以，原因就是人的問題。星洲政府施政有連貫性，官員也非濫竽充數，而是真心想國家好。香港官員則如走馬燈，幾年換一換，大部分官員只知藉着權力吃喝玩樂、公費旅遊，無心做實事，楊潤雄正是典型。