強詞有理：敍利亞變天

一波未平一波又起，中東地區亂成一鍋粥，以巴戰爭尚未平息，以色列與伊朗依然劍拔弩張，敍利亞叛軍又突然發難，閃電攻佔第二大城市阿勒頗後，並勢如破竹攻入首都大馬士革，敍利亞現政權隨着總統巴沙爾‧阿薩德匆忙出逃而宣告倒台。這個結局出乎所有人意料，相信叛軍自己也沒有料到如此順利。

很明顯，敍利亞此輪變局無非又是外部勢力在背後策動，從美國公開支持叛軍，西方媒體為其鳴鑼開道，就知道葫蘆裏賣的是甚麼藥。煽動敍國內戰，推翻親俄親伊政權，從而摧毀伊朗的「抵抗之弧」，將俄羅斯趕出中東，不正是美國和以色列一直念念不忘的夢想嗎？人們只是沒有想到敍利亞政府軍竟如此不堪一擊，更沒有料到伊朗和俄羅斯竟然袖手旁觀。所謂唇亡齒寒，敍利亞巴沙爾‧阿薩德政權保不住，不僅意味伊朗精心構築的「抵抗之弧」岌岌可危，也意味俄羅斯在中東可能失去立足之地，為何兩國沒有像過去那樣力撐敍利亞政府，令人百思不得其解。

也許，俄羅斯正陷於俄烏戰場而無暇他顧，伊朗也因忙於應付以色列而自顧不暇，外部勢力才有機可乘，叛軍也才會如此順利。但不管怎麼說，俄羅斯和伊朗這次顯然是棋差一着，被殺個措手不及，日後將更加被動。當然，美國本身的處境也好不到哪裏去，在俄烏戰爭中處於劣勢，在以巴衝突中深陷泥沼，即使這次在敍利亞嘗到甜頭，也未必值得高興，更未必可以高枕無憂，敍利亞新政府將投向何方，沒人說得準。

須知敍利亞內戰錯綜複雜，背後代表各方勢力，其中一支叛軍沙姆解放組織更被美國列為恐怖組織，如今雙方竟然暗中勾結，可見老美為達目的毫無底線。怕只怕養虎遺患，敍利亞變天，助長了激進組織勢力，日後尾大不掉，對美國而言絕非好事。例如過去支持塔利班和伊斯蘭國等激進組織，後來反受其害，老美這些年盡做搬起石頭砸自己的蠢事。

天下大勢，離不開分分合合。中東亂局將如何演變下去，暫時不得而知，唯一可以肯定的是，敍利亞變天並不代表美國和以色列勝利。相反，美國到處煽風點火，挑起紛爭，無異於埋下更多仇恨，最終必將遭受反噬，加速霸權衰落。畢竟美國實力今非昔比，而西方盟友又同床異夢，已不可能為所欲為。