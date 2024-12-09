龍吟虎嘯：北韓冷眼旁觀不上當

這些天，未見平壤方面對南韓總統尹錫悅的緊急戒嚴政治風暴有啥反應。眾所周知，尹錫悅在發布緊急戒嚴令時，可是把北韓「拉下水」，成為戒嚴重大理由，營造出南北韓要開戰的氣氛。尹錫悅當時聲稱，國內在野反對派控制國會，同情北韓，並通過反國家活動癱瘓政府，為此，緊急戒嚴要「剿滅親朝勢力」。

尹錫悅戒嚴發布中，不僅在民眾中煽動仇恨北韓，把議會中的反對派打造成「親朝勢力」，而且在調動軍隊執行戒嚴行動時，向軍人表明要和北韓開戰。據媒體報道，南韓陸軍特種部隊「707特殊任務團」，當時接到指示「和北韓相關情況非常嚴重」、「可能立即出動，請準備好槍枝」，而他們上直升機前才聽見「前往首爾國會」的命令。該特戰團軍人回憶說，「感到心中一震」；並表示，「我們是最高級特種部隊，負責執行暗殺北韓領袖等任務」，「居然利用我們鎮壓國會，當時士氣低落」，「感到非常憤怒」。

很明顯，尹錫悅的戒嚴令中要以誣指、煽動手段給平壤挖坑，但北韓領袖金正恩並沒有「跳火坑」，而是冷眼旁觀，由得尹錫悅和反對黨打成一鍋粥。平壤不上當，尹錫悅陰謀沒得逞，加速了他的「政變失敗」。

試想，如果當時平壤被尹錫悅的誣指怒不可遏，作出激烈反應，對尹錫悅或反對派抨擊也好，澄清也好，痛斥也好，尹錫悅就可以順杆往上爬，把事端搞得更嚴重更危險，他就可以成為「戰時總統」，抓盡反對派，不僅南韓內亂，朝鮮半島也危危乎。

今次過招，盡顯尹錫悅的無能、幼稚可笑，對政治、對國際環境、對內部對手、對外部強敵、對謀略運用，一無所知，甚至白癡！這是一個根本不會玩政治的人，不會當總統的人，只會害己誤國也。

直到現在，尹錫悅還賴着不走，臉皮之厚，毫無恥感，寧可被天下口水淹沒，也要貪權戀棧。