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酒店布置男工不適昏迷

事主昏迷送院。（陳嘉傑攝） 事主昏迷送院。（陳嘉傑攝）
事主昏迷送院。（陳嘉傑攝）
【本報訊】昨日下午3時許，香港富麗敦海洋公園酒店一宴會廳內，一名姓韓（49歲）男工人於工作期間暈倒，其工友見狀報案。救護員接報趕至，即刻為事主施行急救，並將他抬上救護車，送往律敦治醫院搶救。據了解，事主自昨晨11時起於宴會廳布置婚禮場地，至下午約3時曾表示不適，未幾便陷入昏迷。
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