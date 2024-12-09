20分鐘內兩漢踢波暈倒

【本報訊】昨日中午12時許，黃泥涌道馬場內的跑馬地運動場，一名姓梁（46歲）男子在一足球場踢波期間，突然暈倒失去知覺，在場人士連忙報案。約19分鐘後，另一個足球場亦有一名姓林（69歲）男子踢波時暈厥。救援人員接報趕至現場，將兩名事主送院救治，其後二人俱回復清醒，兩案俱列作「有人暈倒」處理。