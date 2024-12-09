熊貓潮惹賊搵食 偷鐵騎安安掛飾

物主發文勸交回 勿為10多元犯法 熊貓魅力沒法擋，掛飾亦令賊人垂涎！一名穿黑衫中年漢，前日傍晚途經深水埗一電單車行，發現一輛電單車掛了一個熊貓小掛飾，即耐心等候整整兩分鐘，待整理另一輛電單車的男子走開後，立刻順手牽羊扯去該熊貓掛飾逃去，現場「天眼」直擊整個盜竊過程。事後物主在社交網上發貼「我的小熊貓安安被偷了」，勸戒賊人「回頭是岸及早交回，不要為10多元犯法」。

前晚社交網流傳一段「天眼」影片，顯示同日傍晚6時30分，一名穿黑衫黑褲及手挽白色紙袋中年漢，途經深水埗通州街一電單車行時，看見一輛停泊於車行外的「綿羊仔」電單車車尾，掛了一個熊貓掛飾而露出賊相，當場伸手擬把掛飾拆下但未果。當時車行外有男子在前面整理另一輛電單車，賊人為免被對方識破偷竊行為而前行，期間忍不住回頭再檢視該熊貓掛飾，然後扮作若無其事走至街頭，並停下等待時機。

車行外徘徊 趁冇人出手 在街頭等候期間，賊人不時觀察車行外的環境，等了約兩分鐘後，在車行外整理電單車的男子離開，亦沒有途人經過時，賊人立刻折返走近掛有熊貓掛飾的電單車，瞬間將該熊貓掛飾拆走，同時邊行邊將飾物放入懷中，隨即逃去不知所終。

物主事後翻查現場店舖「天眼」錄影，發現熊貓掛飾被人盜走，遂將影片上載至社交網及留言指「我的小熊貓安安被偷了」，並希望賊人「回頭是岸及早交回，不要為10多元犯法」。網民建議物主報案，惟物主不想為10多元而報案，有人提出質疑，「唔係呀嘛，搞你架車喎，下次偷你個鏡又點呀，下次偷你個座位又點呀，下次偷埋你條鎖匙」、「兩條罪，擾人車輛及盜竊」。

其他網民也紛紛留言，「一定要報案，再將張相，貼去巴士站，行得呢條路通常住喺隔籬富昌邨，好多阿公阿婆喺街道立亂攞人啲嘢，之後就會話我以為你唔要喎」、「熊貓經濟原來就係呢啲」、「深水埗勁多呢啲垃圾呀，上次喺我架車度偷晒啲濕星嘢」。