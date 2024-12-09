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水塘燒烤區 中年漢自縊亡
警員以帳篷遮蓋事主遺體，樹椏上留有尼龍繩（箭嘴示）。（張開裕攝）
【本報訊】昨晨7時許，執法人員接報指大埔公路沙田嶺段金山郊野公園九龍水塘燒烤區，有一名男子於大樹上，以尼龍繩自縊。救援人員趕至現場，其中消防員將姓葉（51歲）事主解下，惟他已無生命氣息，當場死亡。警員於現場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。
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