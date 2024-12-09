水塘燒烤區 中年漢自縊亡

【本報訊】昨晨7時許，執法人員接報指大埔公路沙田嶺段金山郊野公園九龍水塘燒烤區，有一名男子於大樹上，以尼龍繩自縊。救援人員趕至現場，其中消防員將姓葉（51歲）事主解下，惟他已無生命氣息，當場死亡。警員於現場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。