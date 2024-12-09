昨錄16℃入冬最凍 本周後期再轉涼
【本報訊】本港氣溫持續下降。香港天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣，昨日早上天文台錄得最低氣溫攝氏16度，是入冬以來的最低紀錄，而各區氣溫亦普遍降至攝氏15、16度，較前日低兩、三度。展望今日早上仍然清涼，隨後一兩日氣溫稍為回升，但周四（12日）轉吹偏北風，本周後期再度轉涼。
天文台預測，東北季候風今日早上繼續影響廣東沿岸，季候風會在隨後一兩日緩和，該區氣溫逐漸回升，雲量較多。受另一股東北季候風持續影響，本周後期至周末期間華南沿岸氣溫逐步下降，早晚相當清涼，漸轉天晴乾燥，風勢頗大。
下周日料跌至13℃
根據天文台9天天氣預報，預料周五（13日）氣溫開始下降，市區介乎攝氏16至20度；周六（14日）再低一度，介乎攝氏15至19度。下周日（15日）氣溫進一步下降，介乎攝氏13至18度；下周一（16日）則微升至介乎攝氏14至19度，下周二市區氣溫回升至最高攝氏21度。
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