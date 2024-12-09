昨錄16℃入冬最凍 本周後期再轉涼

【本報訊】本港氣溫持續下降。香港天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣，昨日早上天文台錄得最低氣溫攝氏16度，是入冬以來的最低紀錄，而各區氣溫亦普遍降至攝氏15、16度，較前日低兩、三度。展望今日早上仍然清涼，隨後一兩日氣溫稍為回升，但周四（12日）轉吹偏北風，本周後期再度轉涼。