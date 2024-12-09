義工屋邨商場派菜 遭雙煞猛扑頭掛彩

送暖老弱11載未停 首度遇襲成因不明 沙田發生傷人血案！關愛之友協會一批義工，昨午在廣源邨向長者派發蔬菜後，該會創會會長蔡振超遭兩名兇徒持棍狂扑約8下，當場頭破血流，連護頭的雙手亦告受傷，其他義工把兇徒喝退報案。蔡由救護車送院治療，證實沒有骨折，他表示協會無政黨及宗教背景，創辦11年來均定期派菜給長者及弱勢社群，不明白今次因何遇襲，並稱「啲人咁惡，真係唔敢估係邊啲人所為」。

昨日下午約1時，蔡振超（59歲）與一批義工，在廣源商場一店舖對開空地，舉行向長者派發食物活動。期間，兩名年約30歲、穿黑衫和戴口罩的男子走近，其中一人持棍向蔡的頭部猛扑，他猝不及防頭破血流受傷，歹徒逞兇後往巴士站方向逃之夭夭。救護員接報到場替蔡包紮傷口後，再送往威爾斯親王醫院治理。警員趕至現場調查，案件列「傷人」跟進，並翻查現場閉路電視追緝兇徒歸案。

其他義工喝止 兇徒逃遁 蔡振超在醫院接受訪問表示，當時他與20名義工在上址派菜，約180名長者前來領取。當派菜活動完畢及長者離去後，他低頭執拾物品期間，突然被兩名男子從後扑頭，他以為有光管塌下，因此第一時間以雙手護頭，以免再遭光管擊中。豈料，期間再被硬物狂扑頭部7次，他即時心知不妙，同時雙手好似觸電般痛楚，而兇徒得逞後亦快速逃去。

蔡續稱，他雙手手背重傷，幸好X光檢查後確定沒有骨折，兇徒所用的棍以紙包裹，懷疑是鐵通，義工發現他遇襲後，即時出言喝止，兇徒才悻然逃去。他指協會沒有政黨及宗教背景，成立11年來差不多每個月都會向長者及弱勢社群派發食物，同時又搞活動讓市民參加。過去11年一直相安無事，估不到昨日他竟然遭不法之徒襲擊，「啲人咁惡，真係唔敢估係邊啲人所為」，惟他表示日後亦會繼續做公益的事。