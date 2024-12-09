醫健：藥到病除：濕疹藥物

濕疹是一種常見的皮膚疾病，會引起皮膚乾燥、瘙癢、紅腫及皮疹等症狀。對於輕微的病情，通常只需要使用外用藥物。首先，外用類固醇藥膏能通過減少皮膚炎症和瘙癢來緩解症狀。根據病情的嚴重程度，應選擇不同強度的類固醇藥膏。低強度的藥膏適用於小面積和輕度的濕疹，而中高強度的藥膏則適用於大面積及較嚴重的情況。然而，應注意長期使用類固醇藥膏可能會導致皮膚變薄等副作用，因此應避免長期使用。

生物製劑 新型治療方式 至於非類固醇藥膏，例如外用鈣調神經磷酸酶抑制劑，則通過抑制免疫系統的過度反應來減輕炎症。它適合用於腋下、面部等敏感部位，提供了一個較少副作用的替代選擇。此外，潤膚劑在濕疹治療中扮演着重要的角色，可以幫助恢復皮膚屏障功能，減少水分流失，進而減少由乾燥引起的瘙癢。患者應選擇不含香料或刺激成分的潤膚劑，以降低過敏風險。

除了外用和口服藥物外，生物製劑是一種新型的濕疹治療方式，通過針對特定的免疫系統成分來減少炎症。患者通常每兩星期注射一次，一般在開始療程一至兩星期後可見改善。生物製劑的成效一般比傳統口服藥物大，而副作用也較少，但價錢較為昂貴。

最後，輔助療法也是濕疹患者不可忽視的一部分。這包括調整生活方式，例如避免接觸過敏原、保持皮膚清潔及適度保濕等。由於濕疹治療需要根據患者的具體情況來量身制訂個性化方案，因此應遵循醫護人員的建議，以達致最佳療效。 香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心