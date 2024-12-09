早發性癌症兇 逾六成港人無聽聞

【本報訊】愈來愈多成人於不足50歲便患癌，醫學界稱之為「早發性癌症」。香港防癌會調查發現，僅38%港人有聽過早發性癌症，而不少人有家族史或多個有機會導致早發性癌症的不良習慣，卻自評為低風險，更有逾三成人表示不會在50歲前接受癌症篩查。香港防癌會指出，港人對早發性癌症認知度低及充滿誤解，建議市民盡早從飲食及生活習慣着手預防，高危人士應定期接受相關癌症篩查。

嗜煙酒食過量紅肉高危 調查訪問了445名18歲至49歲港人，在受訪者當中有25%男性及23%女性有家族史，但其中有10%人自覺患早發性癌症的機會低。另外67%受訪者具備3項或以上早發性癌症風險因素，即吸煙、飲酒、進食過量紅肉、加工肉、欠缺運動及有肥胖問題，但當中26%人認為在50歲以前患癌的機會低。整體受訪者中更有36%人表示不會在50歲前接受癌症篩查，其中40%人認為自己不是高風險人士，31%人則指是經濟原因。

另外，調查亦指出受訪者最不願意減食過量紅肉，加工肉類及戒酒。香港防癌會癌症教育小組委員會主席林嘉安認為，港人對早發性癌症認知度低及充滿誤解，有家族史或有3項風險因素的18歲至49歲受訪者屬高危人士，卻沒有意識到自己的風險；不少人拒絕或延遲改變行為，不良的飲食及生活習慣隨時增加早發性癌症風險。

林續指，預防早發性癌症應盡早從飲食及生活着手。他又促請多方合作，從教育到預防、醫療配套以及議定相關政策等，及早預防早發性癌症。