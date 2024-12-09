關愛隊受培訓 對精神健康認知增
【本報訊】精神健康問題近年備受關注。香港心理衞生會與香港中文大學社會工作學系合作，於4月至6月期間為127名「關愛隊」成員提供「精神健康急救課程」培訓。中大社會工作學系團隊對課程成效進行調研評估，並於昨日公布調查結果，發現參與課程的關愛隊成員在精神健康知識、對情緒病及精神病患者的接受程度及社區服務應用，3方面均有顯著改善。此外，受訪者對於面對抑鬱或思覺失調潛在患者時的信心亦顯著增強。
減少偏見更寬容
調查指出，受訪成員參與課程後的精神健康知識的平均總得分，及污名化相關範疇得分在統計學上均有顯著提升，在後測的平均總得分更已達到問卷所設定的高分水平。在對待精神病患者的態度上，不論是總體得分、「偏見/排斥」及「寬容/支持」，後測得分均有所提升。而在心理健康支持上，受訪成員在處理、評估與協助、鼓勵獲得適當的專業協助、鼓勵及其他支持、立即自殺的風險以及不願尋求協助5個支援範疇及總體平均分，在統計學上均有顯著提升。
香港心理衞生會副總幹事黃敏信指出，研究顯示關愛隊接受精神健康急救培訓後，反應正面，成員對精神健康有了更正面的認識。他期望全港關愛隊均接受有關培訓，亦建議關愛隊可安排合適的領袖或隊員接受精神健康急救導師培訓，以便日後持續培訓關愛隊成員。
中大社會工作學系教授崔佳良表示課程能夠提升成員的精神健康認識、減少標籤及提升對精神病患者的包容性；另一方面，參與培訓後，關愛隊成員對在社區提供精神健康支援的信心也有明顯改善，顯示課程能夠幫助成員在提供社區精神健康支援時建立信心。
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