銀屑病人中醫求診 宜先停服西藥

【本報訊】銀屑病亦是常見的皮膚病之一，治療頗為棘手，因影響外觀，不僅為病人帶來身體上的痛苦，更招致別人歧視的目光，讓患者造成精神上的困擾。中醫診治皮膚病時很重視患者皮膚色澤，形態及發病部位，有中醫提醒，有些患者曾使用激素，令真正的色澤形態沒有顯露，為治療增添難度，建議患者看中醫時停止使用西藥。

同時使用 難辨藥效 皮膚泛發紅疹，瘙癢並有白色鱗屑覆蓋，剝離後皮損面有出血點，是銀屑病的典型症狀。中醫認為，銀屑病總由營血虧損，血熱內蘊，生風生燥，肌膚失養而成，或風邪客於皮膚，血燥不能榮養所致，按個別體質及環境不同，夾有風寒、風熱或風濕之邪侵襲肌膚，以致營衞失和，氣血不暢，阻於肌表而致。

基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務表示，中醫以證為先，診治皮膚病時很重視患者皮膚色澤，形態及發病部位。有些患者來診時曾使用激素，其真正的色澤形態沒有顯露出來；如果患者同時使用西藥，亦難看出是中藥、西藥的效果，還是中藥結合西藥的共同效果。

中醫治療此病方法，包括刺絡放血，同時也調整相應的臟腑功能，放血療法對皮膚病的治療效果尤為突出。而針灸則能通調經脈氣血，調和陰陽。內服及外用藥中藥，外用藥直接搽患處能改善局部症狀，迅速控制病情；而內服藥能增加機體抗病能力。