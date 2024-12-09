珊瑚礁普查 海下灣覆蓋率逾75%

【本報訊】漁農自然護理署於昨日公布，今年的珊瑚礁普查結果。漁護署指香港珊瑚今年夏天雖受白化影響，其健康狀況仍然大致良好，物種多樣性維持高水平。33個普查地點中，珊瑚覆蓋率由12.8%至75.1%不等，當中以海下灣珊瑚灘的珊瑚覆蓋率最高。而今年的珊瑚色素平均健康指數為3.95，高於一般平均值3，顯示整體珊瑚健康狀況大致良好。

「香港珊瑚礁普查2024」於今年6月展開，為期5個月，普查範圍廣闊，涵蓋多個具重要生態價值的地點，包括香港東部水域最多珊瑚的地方，由北面的東平洲一直伸展至南面的果洲群島。33個普查地點中，其中9個位於海岸公園，包括海下灣海岸公園、印洲塘海岸公園，以及東平洲海岸公園等。眾普查地點中共有11個地點錄得超過50%的珊瑚覆蓋率，其中5個地點位於海岸公園。

未揭破壞性捕魚作業 是次普查錄得全部指標物種，包括最常見的眉魚、蝴蝶魚、石斑、海參、海膽及寶貝螺；大部分普查地點所錄得的物種數目都相當多，其中在西貢牛尾海、東面水域和海下灣海岸公園錄得較多的石斑、眉魚、細鱗和笛鯛。所有普查地點均沒有發現破壞性捕魚作業的痕迹，其中12個地點發現有棄置魚網，惟其影響屬輕微，漁護署將安排清理。