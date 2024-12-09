改善海旁設施 鯉魚門海鮮節開鑼
【本報訊】鯉魚門昨日舉行國際海鮮節開幕典禮。政府官員表示，近年政府於鯉魚門進行多項海旁設施改善工程，令社區的整體面貌顯著提升，吸引更多旅客，有助做到香港「無處不旅遊」。
政務司副司長卓永興出席活動時表示，旅遊業是本港的重要經濟支柱，更是香港的4個主要行業之一。作為一個中西文化薈萃的國際大都會，香港蘊藏了豐富的旅遊資源，包括飲食文化、自然美景、歷史建築等。自2023年2月起，跨境旅遊開始復常，來自內地和世界各地的商務和消閒旅客陸續重返香港。今年首10個月的訪港旅客人次高達3,670萬，按年增加37%，顯示旅遊業復甦的勢頭強勁。
以美食海景打造旅遊勝地
卓續指，今年施政報告中提出成立由他做組長的「發展旅遊熱點工作組」，透過加強跨部門統籌，結合社會力量，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點。
他表示，鯉魚門以海鮮美食聞名海外，遊客更可以觀賞迷人的維港景色，並感受本土漁村及飲食文化。旅遊事務署未來會繼續與鯉魚門街坊福利會、鯉魚門商會等有關人士合作，將鯉魚門打造成廣受遊客歡迎的旅遊勝地。
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