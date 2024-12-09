改善海旁設施 鯉魚門海鮮節開鑼

政務司副司長卓永興出席活動時表示，旅遊業是本港的重要經濟支柱，更是香港的4個主要行業之一。作為一個中西文化薈萃的國際大都會，香港蘊藏了豐富的旅遊資源，包括飲食文化、自然美景、歷史建築等。自2023年2月起，跨境旅遊開始復常，來自內地和世界各地的商務和消閒旅客陸續重返香港。今年首10個月的訪港旅客人次高達3,670萬，按年增加37%，顯示旅遊業復甦的勢頭強勁。