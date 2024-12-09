商會夥學生派禮 旅客思疑詐騙

【本報訊】因應機場三跑啟用及多項盛事同期舉行，加上深圳恢復「一簽多行」，旅遊業議會指有助帶動人流，料12月訪港旅客數字按年升5至10%。旅遊業界與近30間機構及商會組織昨聯合發布《香港旅遊業優質服務倡議書》，鼓勵業界發揮「好客精神」接待訪港旅客，鞏固香港「好客之都」美譽。

料國泰運力年底完全恢復 旅遊業議會主席徐王美倫表示，「香港旅遊業優質服務推廣活動」，希望確保「熱情好客、提升服務」的精神得以「行業承傳」。旅議會亦邀請旅遊與款待科院校學生夥拍旅遊業界商會代表在旅客集中地點派發小禮物，宣揚「以禮待客」，並培育青少年對旅遊社業的熱誠，吸引更多青年投身行業。有來自深圳的旅客來港一日遊，表示今次是第一次來港，笑言在街上突然收到禮物「有點害怕」，擔心是詐騙。

徐王美倫又稱，整個香港的氣氛除了盛事帶動，正正也是整個氣氛，促使多一些旅客來香港。她又提及國泰航空預計整體運力於本年底恢復至疫情前100%，亦有其他長線的航空公司計劃陸續來港開辦直航，有信心亦期待旅客數字會進一步上升。另外，業界會開發更多元的旅遊產品，亦會弘揚熱情好客精神，提高服務質量。