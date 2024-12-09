為睹安安可可 市民照等4句鐘

【本報訊】內地來港的一對大熊貓「安安」及「可可」昨日正式與公眾見面。在早上10時海洋公園開門前已有不少人在園外排隊，不少人帶同公仔及頭飾等大熊貓相關物品到場。公園甫開門，兩隻大熊貓所在的四川奇珍館前盡是等候入場的人龍，到正午時分派發的觀賞門票要輪候4小時以上。不過，一眾熊貓迷未有介意，縱使館內擠滿人群，仍紛紛舉機捕捉安安、可可的一舉一動，以及與牠們打卡。兩隻大熊貓絲毫未有受到影響，可可爬上木架上愜意地休息，安安則專注地食早餐，不停進食竹葉。

倡延長入場時間至半小時 四川奇珍館採用節數形式分流，每節可容納約100人，市民需先在館外領取時間卡，再按照獲分配的時間進場，每節10分鐘。到正午時分，派發的時間卡已輪候至下午4時半，不過有市民亦表示只要有機會看到國寶便不介意。昨日正值周日，不少家長帶同小朋友前來「探大熊貓」，小朋友都感到相當期待。不過，有家長認為僅限入場10分鐘時間不足夠，若能延長至半小時，每個人都有足夠時間拍照及觀察大熊貓的行動、進食。

除了親身到場外，海洋公園亦在網上設有大熊貓直播，市民可在網上觀賞安安、可可的動態。