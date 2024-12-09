水耕棉花種植 節省90%用水

【本報訊】隨着環保意識提高，愈來愈多人選擇在日常衣食住行中實踐綠色生活。為推動紡織、製衣和時尚行業的可持續發展，香港紡織及成衣研發中心與非牟利機構合作建立佔地兩萬平方呎的研發空間「開研」，通過展示創新解決方案、建構全方位合作平台，以及就解決問題提供資源，為業界應對氣候變化提供靈活的技術方案。

「開研」由時尚未來研究所和創研坊兩部分組成。時尚未來研究所首個項目是耕織計劃，由水耕棉花種植至紡紗製衣的生產線，模擬一條龍生產。由於傳統棉花耕種耗用的水量甚高，「開研」採用垂直水耕，較傳統方法節省逾90%用水，而未被植物吸收的水分更可循環再用。水耕也有效減少依賴土地，同時提供可控環境，有利農作物連續生長和採收。而水耕種植農場選址更可靠近城市，減少運輸過程產生的碳排放。

舊衣纖維回收製新衫 創研坊是一條升級回收生產線，採用人工智能技術，將回收的舊衣物分類，再透過纖維回收系統，利用水熱處理方式，分離織物中的聚酯纖維和棉花。回收物料製成的紗線可用於製衣，而棉花則分解成纖維素粉末，再作其他用途，形成循環生產系統。中心指，系統每日處理回收衣物量可達一噸，期望透過展示循環生產的可行性和效益，鼓勵業界採用類似做法，減緩氣候變化的影響。