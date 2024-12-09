簡樸房料7成小修小補 擬設獎金誘舉報

登記最快兩周完成 指罰則需具阻嚇性 政府早前公布規管劏房一系列措施，當中包括以簡樸房制度成為統一標準。房屋局局長何永賢在一個電視節目中表示，簡樸房的相關寬限期、罰則及登記等細節正與各方商討。她引述專業團隊指最快兩周可完成為業主登記，而目前約11萬劏房當中，有約七成合乎簡樸房面積要求，估計只需小修小補已可合乎條件。她又指不排除倣效公屋推行實名舉報及獎金計劃，強調社會有共識要有阻嚇性罰則，減少劣質劏房繼續在市場出現。

何永賢指，當局正收集業主、租戶及專業團隊三方意見，讓簡樸房制度推展順利。當中，簡樸房設寬限期及登記制度，她透露由專業團體負責為業主去評估及發出相關認證，有團體指一般能夠於兩星期內完成認證，惟個案較複雜的劏房，如面積太細等，認證過程或需要以月計。

何指，現時估計約11萬個劏房單位中，有七成合乎簡樸房要求的最低面積標準，這些單位要合乎認證需要做的工夫不多，「加番個滅火筒，裝番煙霧感應器等已經過關」。

至於當局早前公布，違規業主需面臨監禁刑罰。何指政府會參考其他現有條例的罰則，如《床位寓所條例》去決定簡樸房條例的罰則，強調要有阻嚇性罰則去防止部分業主繼續出租劣質劏房，而罰則也對那些心存僥倖的業主有警惕作用，相信這也是社會共識。

她又不排除未來會倣效公屋實名舉報制度，若大眾支持，政府會聆聽市民意見。如實名舉報的話，都會參考公屋那樣向每個個案提供3,000元獎金，惟她強調此為較後的方案，相信現時的罰則及登記規範制度，已足夠防止再有劣質劏房出現。

11萬劏房戶 4成輪候公屋 在現有劏房租戶輪候上公屋方面，何指11萬劏房戶中，約四成正在輪候公屋，亦有兩成原不合資格者將會合資格（例如現時在香港未住滿7年），故此估計大約六成劏房戶合資格排公屋。其餘的四成有不同原因不申請或不符合公屋資格，如年輕人與家人關係不好搬出來住，或是他們需要獨立空間等，強調不影響整體公屋輪候人數。

另外，她亦提到公營房屋比例逐漸改為6:4，指政府留意到更多年輕人有置業需求，故此資助出售房屋比例會增加，助有需要人士置業，惟她強調此舉不會影響整體公屋輪候，仍然維持3年上樓目標。至於早前終院裁決指同性婚姻伴侶亦可申請公屋，她指尊重法庭裁決，惟相關人士的數量不多，故她認為對於整體公屋輪候人數影響不大。