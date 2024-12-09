覆核風波 哥球會冀舊球場維持現狀

【本報訊】香港哥爾夫球會就粉嶺高球場建屋環評報告申請司法覆核，指環保署有條件接納粉嶺高爾夫球場用地的環評報告屬越權，高院早前裁定球會大部分理據勝訴，環保署須就環評報告重新諮詢。香港哥爾夫球會會長郭永亮表示， 對於司法覆核的裁決表示尊重和歡迎，球會的目標其實與政府一致，都是希望為香港好，對於裁決很開心「舊球場」的文化、生態、歷史價值以及重要性都得以顯現出來。他又重申舊球場32公頃土地最好是維持現狀，幫助香港繼續舉辦大型體育盛事 ，為香港的盛事經濟、旅遊經濟出一分力。

續吸引更多大型賽事落戶 郭永亮續指，球會將繼續充分利用3個國際級球場，繼續吸引更多大型國際賽事落戶香港，從中振興盛事經濟，並支持政府推動體育旅遊，做到無處不旅遊，利用球場說好香港故事，並以粉嶺球場作為一張名片吸引全球旅客來港，做到「以體塑旅」。他表示粉嶺高球場是亞洲最古老的高爾夫球設施，歷史悠久，在高爾夫球界享負盛名，一般高球愛好者，以至國際級運動員、球星，都對該球場十分嚮往。

哥爾夫球會又向巴黎奧運女子高爾夫球銅牌得主、國家隊選手林希妤頒發名譽會員。郭永亮認為兩者的理念相似，希望令更多年輕人接觸到此項運動。林希妤認為亞洲有很多具天賦的小朋友，希望可以提供機會給他們見識外面的廣大世界，並將在香港舉辦以自己名命名的青少年賽事，且會是最高級別的青少年比賽，作為資格賽，讓更多具潛質的球手能夠到海外比賽。