啟德體育園1.2萬人壓測 塞爆啟德站

【本報訊】啟德體育園昨日再次進行大型演練，首次涉及青年運動場及體藝館同時進行壓力測試，有約1.2萬名公務員、地區人士及青少年制服團體成員等參與。測試分別安排5,000人和7,000人進出兩個場館，並實施人流管制措施，測試範圍包括進場驗票、安檢和入場後到指定位置就座。過程大致暢順，但青年運動場近啟德站的入口一度因人太多出現堵塞。

演練分多個階段，其中首階段安排1.2萬名參與演練人士經過安檢和驗票程序進場，並按票上指定座位就座。其後安排青年運動場進行5,000人的大型緊急疏散練習，體藝館同時會模擬涉及公眾安全、保安等情景，例如發現可疑人物或可疑物品，以測試場地保安、執法部門和其他應變部隊的溝通和協調能力。之後又會安排兩場館共1.2萬人同時離場，按各自需要選擇乘坐不同交通工具離開，讓當局收集人流和交通數據作進一步分析。

的哥斥指示牌不足 體藝館可容納1萬人，演練時有約7,000人進入。當局加開保安檢查入口和通道，於體藝館正門入口設6條檢查通道，包括一條特快通道，給沒有攜帶背包和手提包或需關愛人士使用。至於體育大道入口及中央廣場入口，則分別設6條和4條通道。

當局在接近港鐵宋皇臺站的入口用鐵欄分開兩條通道，分別前往青年運動場及體藝館。青年運動場設有兩個入口，分別是近宋皇臺站及近啟德站入口，現場有人員維持秩序，有部分經宋皇臺站抵達的人士走到近啟德站的入口進入場地，令該入口一度因人太多出現堵塞。有參與測試人士認為安檢過程暢順，整個過程不用幾秒已順利過來；亦有人指本身預計人流會較多，但最後不算太多人，算順暢。有應運輸署要求前來的的士司機批評指示牌不夠，因第一次來體育園，要找路找5分鐘才成功進來。