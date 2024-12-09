員工指路亂咁嚟 半馬多跑9公里

街馬吸引1.65萬健兒 近9成人完成賽事 昨早舉行的「香港街馬」，分為全馬、半馬及10公里賽。大會指報名人數近兩萬人，當中約1.65萬人出席、近九成人完成賽事。有206人不適或受傷，當中4人骨折或擦傷流血入院。賽後有參加了半馬賽事的選手在網上表示，懷疑工作人員指示不清晰導致跑錯路線，最終使一批跑手跑多近9公里路程。大會證實部分跑手跑錯賽道，導致較原定路程多，會調查工作人員有否出錯。

大會表示，活動吸引近20,000名跑手報名，有16,515人出席、16,347人完成賽事，其中有超過3,000位為非本地跑手參賽。有德國跑手來港挑戰他第15次馬拉松，指比賽時間相對而言有些早，但感到非常興奮，又指本港氣溫較德國暖，非常喜歡。另外有來自日本的半馬跑手表示，今次首次在海外地方參賽，形容看到香港的高樓大廈時，感覺很新鮮和開心，希望下次再來。

主辦方稱「零星」跑手走錯 半馬賽事由東區走廊出發，沿維港兩岸、經東隧過海至九龍，但不會跑入屬於全馬賽段的將藍隧道及將軍澳跨灣大橋。不過，有半馬跑手批評，今年賽道的指示牌附近沒有工作人員提供指示，令不少半馬跑手錯誤跑了全馬賽道。亦有半馬跑手斥賽道指示不清晰，當跑至九龍灣大型商場對開時，根據手錶計算已跑了21公里，接近原定半馬總距離，但卻與終點仍有一段距離，令他跑了30公里，較原定多近9公里。

有半馬跑手亦在網上發文，指跑畢將藍隧道後，在隧道口詢問工作人員才獲告知自己跑錯路，最終要原路折返。主辦單位行政總裁梁百行指，有「零星」跑手跑錯賽道，估計有機會是現場工作人員指示有誤所致，強調十分關注事件，若涉人為錯誤，會致力改善工作人員培訓。

曾是兩屆長洲「包山后」的前攀石運動員鄭麗莎，亦有參加半馬賽事，指自己主要是享受比賽。全馬女子冠軍黃美寶跑出3小時12分46秒，指原本預期自己能夠在3小時10分內完賽，但今年賽道難度較去年高，有較多隧道內的路段、比較侷促。不過，有跑手認為街馬路線比較迂迴，不適合創造個人佳績。10公里賽事繼續有不乏打扮成不同造型的跑手。

今屆賽事首創「五感馬拉松」概念，在賽道沿途融入視、聽、嗅、味、觸五大感官體驗，包括特別於將藍隧道路段設置主題音樂播放，又首創於啟德隧道內設有香薰噴霧裝置，怡人香氣撲鼻而來，讓跑手在運動時精神為之一振，主辦單位亦於茶果嶺公園設港式小食補給站，讓跑手品嘗地道滋味。