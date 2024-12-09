擬修例簡化機制 海濱發展拆牆鬆綁

【本報訊】不少政界及旅遊業界建議政府優化海濱長廊及引入商機。當局強調與海濱事務委員會致力推動優化海濱的工作，努力以「先駁通，再優化」策略駁通維港兩岸海濱長廊，盡早開放更多優質的海濱用地予市民和遊客享用，而海濱長廊預計今年底延長至29公里，期望2028年進一步延長至34公里。

海濱長廊年底延長至29公里 發展局局長甯漢豪昨日在網誌表示，當局已向立法會提交《2024年保護海港（修訂）條例草案》，目的是透過訂立機制，既維持對維港的保護，同時促進優化海濱供市民享用和加強海港功能。若修訂條例獲得通過，碼頭、觀景台等14類改善海港的小型填海工程，可受惠於新的簡化機制，為海濱發展適度地「拆牆鬆綁」。

海濱事務委員會主席何文堯強調除了駁通海濱，委員會亦嘗試了嶄新的海濱管理和發展模式，並推動不同類型的活動，以及利用親水設計拉近市民與水體的距離，藉以令海濱更具活力和吸引力，豐富市民和遊客的體驗，提供試驗場以探索不同實踐願景的方式。他又指東區走廊下的「東岸板道」首段將在今年年底前大致完工並會陸續開放，待2025年全面開放後，將會打通一條長約13公里連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱長廊，這個新的「海濱共享空間」也標誌着完成駁通港島北岸海濱的最後一塊拼圖。

他又指隨着維港兩岸的海濱逐漸駁通，在「先駁通、再優化」的理念下，現時正是多下工夫優化海濱的好時機。他又指這次修例從去年起已得到充分討論，絕大部分海濱事務委員會委員和他一樣非常支持，並且期待在新機制下，與政府繼續緊密合作，盡快推展一些改善海濱的工程，為市民帶來親水和多元化的海濱體驗。