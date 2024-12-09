知識產權營商論壇 3000人參與

【本報訊】香港貿易發展局舉辦為期兩天的亞洲知識產權營商論壇以及創業日於上周五（6日）結束，亞洲知識產權營商論壇迎來逾3,000名參加者到場，開發知識產權潛力；創業日則錄得約11,800參觀人次，並成功安排逾230場商貿配對會議，為與會者創商機、拓業務。另外，兩項活動吸引逾160位來自全球的知識產權專家以及商界領袖，探討開發知識產權潛力，有助推廣香港作為區域知識產權貿易中心和國際創新科技中心的角色。

創業日配對230場會議 兩項活動於12月5日至6日同期舉行，集論壇、展覽、比賽、工作坊和商貿配對等環節，匯聚400多家來自知識產權以及創科等不同領域的參展商參與。亞洲知識產權營商論壇主題為「重塑知識產權 推動成效增長」，論壇首日的政策對話以此為題，由國際知識產權專家及跨國組織代表分享知識產權的最新形勢。創科營商廊則以「智慧城市科技」為題，集合超過20個在智慧城市、數碼業務、智慧生活、人工智能和機械人及交通運輸等領域的創科項目。

創業日以「初創夢啟航」為主題，展出來自13個國家及地區、超過340家初創企業、發明家項目和初創支援服務，並邀請超過60名行業領袖參與商貿配對會議及交流活動。第3度舉行的「創業快綫：國際篇」繼續支持更多環球初創企業來港設立據點、拓展區域市場，10家環球優勝初創企業亦於活動中分享創業經驗及互相交流。