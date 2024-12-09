功夫茶：行政部門疊床架屋多職缺 急須瘦身除瘀血

公僕比例遠超星洲 功夫茶揪禍首 公務員錄得近兩萬個職位空缺，有議員擔憂「10煲9蓋」，不過此說足見沒認清「公務員並非人手不足，而是冗員太多」的事實。審計署、申訴專員公署揭多個部門敷衍塞責，本報亦不斷揭發政府部門行政失當、公務員蛇王吞泡，所謂職位空缺，只是政出多門、疊床架屋使然，如今人手流失，正好趁機「瘦身」除瘀血。《功夫茶》嘗試探討相關問題。

事實勝於雄辯，本港公務員的問題從來不是人手不足，而是冗員太多。但凡談到公務員表現欠佳，例必有一班人衝出來爭辯，拜託他們留意吧，不是說所有公務員都是冗員，而是說公務員中的冗員比例。截至今年3月底，公務員的人員編制為19.2萬人，雖然實際人員是17.3萬人，但是否真的需要那麼「多煲、多蓋」呢？

國家公務員局於2011年發表題為「新加坡、香港公務員管理制度的特點及啟示」的研究， 當中提到新加坡「共15個部委，有6.5萬名公務員」，反觀香港「12個決策局和直屬的57個部門及機構，截至2010年底公務員約為15.8萬人」。但只要上網一查，便會發現2010年新加坡人口約507.7萬人，香港約702.4萬人。換言之，香港人口只是多於新加坡約200萬人，卻聘請多逾一倍的公務員。

拖延滲水投訴臭海問題 立法會去年討論「政府治理水平現代化」時，有議員指出，政府部門分工不清，政策由宣布到落實需時太長，部門之間協調不足令市民不滿。說得直接些便是「政出多門互相推諉、各自為政辦事佛系」，將工作「溝通來溝通去」，然後「噢收工！噢放假！噢退休！」如滲水辦「水浸」 積壓逾兩萬宗投訴未清，有個案拖足4年；地政總署不按指引，地圖最長拖12年未更新；荃灣臭海問題拖逾20年，政府部門懶理，居民被迫組織去信特首投訴；一般破產程序6年內可完成，但破產管理署約200宗個案拖足18年未完成，有清盤個案最長拖43年。

立法會議員於今年7月與申訴專員舉行會議，有議員批評鼠患、蚊患等問題，即使發生在同一地方也分開由不同部門負責，但部門「權責太清楚」。議員稱「水務署話山上是我的、斜坡話是路政，不關我事；行落少少就房署，出少少邊界位置就是食環」。同一個地方由不同部門負責，市民的投訴只能「重複又重複」在部門之間轉來轉去。

不少公務員替管理學中林格曼效應炮製一次又一次的機會，去證明此理論有多堅實。林格曼效應是指玩拔河時，當派出的人數愈多，每個人所出的氣力便會愈小。情況跟職場一樣，當知道那工作「只得你自己一個硬撐」，出亂子「冇得閃、冇得避」，除非是「博炒」，否則你會對那工作很認真很在意。相反，當知道那工作，是整個部門甚至別的部門也要「落水」，「立功又不會獎勵我、要死又未必死到我。」翻查報道，港產官僚「玩拔河」已經玩到十分資深，議員、學者也狠批這等官僚作風，冗員充斥，的確需要來趟「瘦身」改革。

職場八二法則非新奇事 各界有各界批評，但公務員事務局局長早前重申，公務員從來都不是鐵飯碗，若表現不佳或有違規等情況，依然有機會被免職，但指的是合約公務員，還是正規公務員呢？早前公務員劃一加薪3%，加幅更勝不少升斗打工仔。但仍然有一班人「牙痛咁聲」，有公務員工會代表便說「公務員很努力工作 非常捱義氣」、「兩個人做3個人嘢」。職場中出現「八二法則」有甚麼「新奇事」？「八二法則」即八成的工作落在兩成員工身上，而私人機構甚至「一個人做3個、4個人的工作」，也不是甚麼「哥倫布新大陸」。