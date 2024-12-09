港府節流不力 議員獻計減5%公僕年慳百億

倡廣用AI辦事 助紓千億赤字 政府又「計錯數」，初步估計2024/25財政年度的綜合赤字在1,000億元上下，高於2月底公布財政預算案時預計的481億元。為應對赤字，政府已削減部門經常性開支及凍結公務員人手等，但強調會檢視削減力度是否足夠或有否上升空間。繼有經濟學者早前建議減公務員人工8%至10%，有議員除倡凍結近兩萬個公務員空缺不填補外，又認為若要減薪先減高級公務員，另有議員指政府加快採用AI（人工智能）可減5%人手，每年可節省一百幾十億元非不可能。

有財金官員昨早在電台節目表示，涉及息口高企、樓價下跌、市民對置業猶豫，樓市及股票市場印花稅收入減少，加上企業疫後復甦不一，令政府收入減少，相信情況屬周期性。為應對赤字，政府已提出財政整合計劃，削減部門經常性開支1%、凍結公務員人手在2021年3月水平，冀可「節流」，又指政府今年會檢視力度是否足夠或有否上升空間，但現時就提出公務員減薪、凍薪言時尚早。至於開源方面，該官員強調政府不希望加重市民負擔，尤其是中產人士，亦要考慮企業在疫後重建資產負債表，因此在開源方面做得非常小心謹慎。

截至今年9月底，政府職位編制為193,645；政府實際人數為174,135。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波早前表示，對本港未來經濟悲觀，建議公務員可以減薪或凍薪，又建議政府「唔好亂咁開位」，並建議政府考慮「一刀切」減薪8%或10%，指「如果今年情況都唔做就好奇怪」。

籲減薪先向高層着手 早前建議未來兩年不填補10%公務員空缺的議員狄志遠進一步認為，若要減薪先由高級公務員着手。他認為全體公務員減薪的影響深遠，相關法定組織、團體、學校亦可能會跟隨，又擔心假如減薪會影響政府服務質素。他補充，高級公務員減薪象徵意義較實際大，因為實際上高級公務員人數不多。他早前建議政府內部重組、資源增值及多使用人工智能，認為10%公務員薪津支出可觀。

需打擊濫用福利保障 身兼行政會議成員的保險界議員陳健波在社交平台拍片，提出「3招將赤字變盈餘」，當中提及現時公務員團隊每年開支1,600億元，但「人多未必好做事」。他指假如善用人工智能及科技，減少人手並提高效率、「大刀闊斧縮減程序」、減少冗員，減少5%人手並控制人工加幅，每年節省一百幾十億元並非不可能。他又建議加強打擊濫用政府福利保障，配合國家推出的新經濟措施。

公務員凍薪或減薪並非沒先例，以往政府在2003年的沙士時期、2006年、2009年，及新冠疫情下的2020年及2021年都實施過凍薪，2004年、2005年全體公務員則減薪3%，而2009年高級公務員亦減薪5.38%。而比較近5年公務員及全港僱員薪酬加幅，除了中低級公務員在2020及2021年凍薪外，其餘年份加幅均跑贏通脹，包括今年高中低層公務員劃一加薪3%。

為控制開支增長，2月公布的預算案強調公務員編制零增長，又指編制控制在不高於2021年3月底的水平。在開支方面，2023/24年公務員薪酬及附帶福利開支修訂預算為1,571億元，按年升5.6%。

早前有聲音建議公務員減薪或凍薪。 歷年公務員加薪幅度 過去3個年度公務員人數及開支