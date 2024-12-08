笑看天下：死到臨頭仍然食古不化

俄烏戰事短期之內仍難有和談迹象。烏克蘭本月6日遭俄軍兩次空襲，造成至少11人喪生。烏克蘭戲子總統澤連斯基批評俄羅斯總統普京，指其根本無意達成協議終止俄烏戰爭。冬季來臨之際，俄軍加強對烏克蘭攻擊，實乃戰略上需要，戲子總統就指俄軍無意達成協議終止將近3年的戰爭。事實是否如此？

俄羅斯外交部長拉夫羅夫接受美國記者卡爾森專訪片段於本月6日公開，當中提及俄烏和談條件。拉夫羅夫表示，關鍵條件是烏克蘭不結盟、烏克蘭境內沒有外國駐軍基地、外國軍隊不得在烏克蘭演習。他同時指出，總統普京早於今年6月已提出以上條件，並願意在土耳其伊斯坦布爾商定的原則上繼續談判。然而，俄羅斯不能容忍烏克蘭違反《聯合國憲章》義務，立法禁止俄語、俄羅斯文化及東正教。此外，俄羅斯傾向與真正體現國家主權平等原則的金磚國家、上合組織合作解決問題，且烏克蘭危機須在《聯合國憲章》基礎上解決。

事實上，單就烏克蘭冥頑不靈要加入北約，已知戲子總統無知，北約諸國怎會想同擁核大國俄羅斯「對着幹」而讓烏克蘭加盟吖？戲子總統食古不化，俄烏戰事就係因此而起，依家仍然死牛一邊頸要加入北約，戇居至此，根本就應該被歷史淘汰！

呢，拉夫羅夫日前到馬耳他出席歐洲安全合作組織（OSCE）外長理事會會議，與會的烏克蘭外長西比哈斥拉氏係戰爭罪犯，揚言烏克蘭將繼續抗爭並取得勝利。西比哈隨後與格魯吉亞、波蘭及捷克等至少6國代表，在拉夫羅夫發言前起身離場。見微知著，俄烏兩國外長勢不兩立，尤其是烏克蘭外長氣燄囂張，看來，俄烏戰事後續如何，有待特朗普明年1月重掌白宮，或有戲劇性轉圜餘地。