自成一家：出手化被動為主動

由馬英九基金會邀請的大陸師生訪問團，近日在台灣掀起了一股旋風。訪問團成員包括奧運乒乓球冠軍馬龍和射擊冠軍楊倩，還有一名被社交媒體熱捧的「神仙妹妹」彭弋航。與之形成鮮明對比的是，民進黨將此次訪問團詆毀為統戰，試圖將之政治化。依我來看，大陸這種軟性的交流策略是聰明的，為緩和兩岸關係提供了契機。

長期以來，兩岸關係一直是民進黨謀獨，北京千方百計拒獨，具體表現為民進黨主攻，大陸處於守勢。這次大陸主動出擊，派出師生訪問團赴台，等於主導了議題，反過來讓民進黨當局跟着大陸的議題走。這種策略上的轉變，可以讓北京在兩岸關係中掌握更多的主動權。

大陸訪台團讓台灣人感受到大陸的親民態度，也增進了兩岸民眾之間的認同感。相比之下，民進黨的種種阻撓和詆毀顯得十分被動。例如有訪問團成員受訪時，將台灣棒球隊稱為「中國台北隊」，民進黨就馬上將之政治化。

現在的情況是，大陸以明星對政府、以美女對政客，民進黨默不作聲的話，就會任由大陸學生在台灣圈粉；民進黨若反應過火，又會被人說玻璃心。畢竟訪問團是以平民身份出現，台灣民眾不會太苛求，這種軟性的公關手段在輿論上會佔優勢。

大陸對台一直有和統與武統的意見分野。早年國民黨馬英九執政，兩岸關係熟絡，和統派佔據上風。之後是民進黨的蔡英文和賴清德勝選，大陸民眾感覺和統渺茫，武統的聲音急升。大陸此次反守為攻的訪問團交流，展現出兩岸歷史文化的契合之處，為和統派找到一條出路。雖然這種交流不會改變兩岸政治態勢，但對緩和雙方劍拔弩張的關係大有好處，今後這類大陸訪台團會愈來愈多。