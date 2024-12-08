冰鑑春秋：南韓戒嚴中國背鍋？

英國《金融時報》撰寫了一篇奇文，東京分社負責人李奧‧劉易斯宣稱，南韓之所以會陷入戒嚴的混亂局面，中國大陸的崛起與強力競爭，還有逼迫南韓在中美之間選邊站，是重要的原因之一。這種說法到底有沒有道理？

劉易斯認為，不管是在經濟層面還是地緣政治與安全角度，正因為中國企業和國家實力的強勢崛起，導致南韓企業和產業愈來愈陷入困境，還被迫要在中美之間選邊站。而政府的舉措導致民眾對領導者解決重大問題的能力日益絕望，這種病態心理才導致了戒嚴這種「瘋狂事件」的最終發生。

這種說法有一定的根據，卻完全站在西方的視角，假設這種邏輯真能成立，豈非一定要維持一個積弱不振的中國，才能維持世界和平與南韓繁榮？答案顯然是否定的。

南韓為何要被迫選邊站？壓力並非來自中國，而是根源於美國的霸權主義！因為美國害怕中國挑戰它的霸主地位，故強迫包括南韓在內的所有盟友圍堵對抗中國，才是東亞今日動盪不安的真正原因！若美國真能如自己過去所標榜的自由貿易、公平競爭，那麼處於中美兩強間的南韓應是如魚得水、兩頭獲利才對。但美國說一套做一套，為了維持美國的霸業與繁榮，硬是給南韓設下種種限制，才讓本該蒸蒸日上的南韓綁手綁腳，落入今日困窘的境地。

總統尹錫悅一味倒向美國，不僅違背南韓民意大幅改變對日政策，還對日本核污水排放等危及東亞安全的舉措視而不見，加上長期忽略民意的轉變，讓自己的支持度屢創新低，最後被迫孤注一擲實施戒嚴，這難道也要中國背鍋？真要說起來，中國崛起帶給尹錫悅的壓力，恐怕還不如他老婆金建希讓他孤立無援、四面楚歌的影響力大吧？