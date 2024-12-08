橫眉冷看：台灣猶如門戶洞開

政治爭端有時候難分對錯，雙方信念不同、立場不一，究竟哪一方更有道理，往往是清官難審；但政治方略則不同，有高下之分。台灣民進黨政府的理念是否正確，我們暫且不說，他們最弱的一環，卻是在於戰略部署，憑這批人的木魚腦袋，想跟中國大陸鬥，注定是一敗塗地。

據說台灣防務部門決定修改防空警報發布線，過去是距離台島70海里，現在是24海里。在未來的日子，假如有敵方的戰機、導彈進擊台灣，防務部門在對方進入24海里範圍內才考慮發警報。由警報發出起計，寶島居民只剩3分鐘時間作躲避。3分鐘時間莫說是平民，就連軍人也未必能反應過來，這條警報線明顯是訂立得太短、太近了。

海峽兩岸平均距離為180海里，最短的距離是130海里，過去兩岸關係良好，故雙方約定俗成，以台海中線為分界，互不跨越。因此，以往台灣防務部門將防空警報線定在70海里，十分合情合理。可惜民進黨上台之後，肆意破壞兩岸關係，所謂「你若無心我便休」，既是如此，解放軍便二話不說，在一次又一次的軍事演習中，隨意跨過台海中線，在距離台島70海里甚至是60、50海里的上空自由飛行，試問你又能怎樣？

時至今日，所謂的台海中線已不復存在，台灣防務部門不得不向現實低頭，將防空警報線大幅度後撤，但後撤到24海里有用嗎？其實也是沒用，傳聞早前解放軍的封台軍演，軍機曾飛近至距離台島20海里，飛行員還拍攝到島上的山脈形態。那時台軍依舊不敢作出反應，甚至沒有向民眾發出避險警報。民進黨政府愈是挑釁大陸，台灣的安全便愈是沒有保障，這樣的一群從政者，不是太愚笨了嗎？