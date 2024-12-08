強詞有理：戀棧權力

南韓總統尹錫悅自編自導的戒嚴鬧劇，搞得民怨沸騰，乃至眾叛親離，連執政黨黨魁韓東勳也一再要求他辭職。最新民調更顯示，頒布戒嚴令後其施政好評率跌至13%的新低，負評率則高達80%。面對如此尷尬的局面，稍有自知之明的政客都必定鞠躬下台，以謝國民，偏偏尹錫悅一直無動於衷，面對彈劾還在死撐，到底是不知羞恥，還是戀棧權力？

權力使人腐化，權力也使人瘋狂，尹錫悅正是典型例子。他可能擔心失去權力後會遭受政治清算，自己固然不得善終，醜聞纏身的夫人也必定難逃一劫，所以死都不肯放棄權力。但他可有想過，死撐是沒有用的，勉強留在台上必定淪為跛腳鴨，根本無法有效履行總統職務，早知落得被轟下台的命運，何不早點自我了斷，起碼為自己保留最後一點顏面。

對於南韓這場政治鬧劇，美國國家安全顧問沙利文撇清關係，聲稱華府事前並不知情，還順帶稱讚南韓民主制度強大而有韌性，一切正常運作。這是贈興？還是諷刺？如果南韓民主制度真是如此神奇，何至於鬧出這場笑話。實際上，從南韓歷任民選總統幾乎全無好下場就知道，南韓民主荒腔走板，政客自私自利，所謂的強大而有韌性不知從何說起。

其實也難怪，一衰俱衰，南韓民主移植自美西方，如今美西方尚且亂象叢生，南韓又怎能不烏煙瘴氣？不少國家和地區把選舉作為民主的象徵，以為一人一票就是民主。這種想法未免太天真，僅有選舉權未必就是好的民主，也未必能實現良政善治。相反，選民往往盲目，結果就是劣幣驅逐良幣，選出來的政客愈來愈離奇古怪，南韓尹錫悅如是，烏克蘭澤連斯基如是，甚至美國特朗普亦如是。

看到這些年所謂民主國家和地區出現的治理失敗、政黨惡鬥、社會撕裂、極端民粹，世人漸漸看清西方民主的虛偽本質，再也不像過去那樣盲目追捧。尤其是中國人，對本國文化、理論、道路、制度更多了幾分自信。以前那班公知言必稱美國，將西方制度吹得天花亂墜，現在還有多少中國人相信這一套？有些台灣人經常拿他們的「民主」向對岸炫耀，其實大陸民眾一點也不稀罕。新加坡學者馬凱碩說得對，關鍵不是選舉民主，而是賢能政治。西方民主繼續折騰下去，只會徹底斷送僅餘的經濟和文化實力。