龍吟虎嘯：高危時刻過了麼

執筆時，正值台灣地區領導人賴清德「過境美國」竄訪帛琉返台，這是一個「高危時刻」。台灣傳媒引述安全部門人士表示，解放軍很可能會在台海周邊展開軍事活動，或舉行「聯合利劍-2024C」圍台軍演。然而，賴清德已於6號晚上返抵台灣。

台灣防務部門聲稱，近日偵獲了13艘解放軍戰艦和兩艘公務船在台海活動，數量比平時保持的5、6艘艦艇明顯高出許多，同時解放軍有7架次軍機飛越海峽中線，進入台灣北部、西南及東部空域，這意味着解放軍會進行軍演。台灣防務部門表示，賴清德專機返台當日，派出了4架F16V戰機執行護航任務。形勢看上去有些緊張，但似乎又沒有那麼緊張，因為解放軍的「聯合利劍」合圍軍演，乃至會阻止賴清德返台的行動，並沒有「提前」宣布。

中國外交部發言人較早時所說的「將採取堅決有力措施捍衞國家主權和領土完整」的針對性行動還沒有發生，這幾天大陸「沉默是金」。這種沉默更為可怕，讓台美提心吊膽，賴清德忐忑不安，不知道返台時等待他的將是甚麼。

與此同時，按照慣例，台美會通過各種渠道向大陸打探會採取何種堅決有力措施，美國更會使用一貫的軟硬兩手，一方面使勁解釋「允許賴清德過境」並不是支持「台獨」，並不是改變「一中政策」，「賴清德只是私人行為」；一方面美國又會「威脅」中國不要「破壞地區和平穩定」，「要做好管控風險」。

有了山姆大叔軟硬兩手護着賴清德，賴清德自然氣燄囂張，在訪問三島國時大放厥詞，也會見了一撥又一撥美國政客，和美國眾議院前議長佩洛西通電話，過境關島時與美國眾議院議長約翰遜通電話，與眾議院民主黨領袖杰弗里斯通電話，與共和黨參議員威克視像通話。

這種情況下，大陸會怎麼做呢？「聯合利劍」尚未揮出，賴清德已回台，沒有按照已有方案出手，是否要作出調整呢？