坦言集：全球化戰略

美國的戰略是全球的大戰略，全球也只有美國才有這樣的廣泛資源與利益，為了它的全球霸權而着眼於全球戰略。一地一戰的成敗對美國當然有影響，但它卻可以調動其所有的全球資源，改變一時一地的失敗，反可借對手應對不暇乘機反撲。

大戰略與資源是相配合。沒有大戰略，徒有資源也會變屢戰屢敗；有戰略卻可屢敗屢戰，最終取勝。在英國之後，美國的競爭對手都缺全球大戰略。德國限於也困於歐洲；蘇聯從國際共產主義倒退至一國共產主義，已由攻改守，被動地關門拒敵。德國二次大戰敗於缺石油；蘇聯冷戰敗於缺乏進取與抗爭勇氣和決心，共產主義的理想在精英與官僚貪腐中逐步磨滅，衞國主義精神也被自由主義的開放與改革淹沒。

或許美國背後是帝國主義的強橫，霸權一直擴張至冷戰把蘇聯體系（包括南斯拉夫）摧毀。歷史的終結在沒有對手磨礪底下，變成霸權的衰落，但也借戰爭（包括顏色革命）維持其侵略性的進取動力。

霸權主義着眼於短期利益，特別是工業資本主義發展成金融資本主義，追逐浮財，沒有產業支持，金融便只靠政治欺壓與戰爭保護，才可對其他國家的資源財富予取予攜。金融與戰爭是相輔相成，但亦有根本矛盾。戰爭過度則對金融壓力大，容易促成泡沫和危機；金融過度則要依靠戰爭的破壞性需求維持，可戰爭形成的泡沫，終帶來毀滅性的全球金融危機。

美國的獨霸本可調整經濟，減少危機因素，但獨霸助長少數精英的政治與金融壟斷，他們未必有長遠、全球的戰略，因而冷戰之後，美國是屢戰屢敗，幸而資源和以掠奪資源為目的的金融勢力強大，屢戰屢敗卻摧毀可以與之競爭的對手。美國弱，別國更弱，其中只有中國乘勢而興，可今天的中國仍難以與美國正面鬥爭。

美國的全球戰略是全球布局作戰，烏克蘭戰爭打擊俄羅斯，亦挫敗歐洲。與此同時，可在他地策動顏色革命或動亂，給對手製造壓力和分流攻擊。烏克蘭戰爭也同時有格魯吉亞等的動亂，擾亂俄羅斯後方。與菲律賓合作是在南海製造事端，牽制中國。緬甸內戰一如敍利亞內戰，都是美國資助，牽制中俄。

對抗美國的全球霸權，不能用蘇聯一國共產主義方法，而應是全球布局，同樣的大戰略。