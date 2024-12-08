觀塘招攬北姑租劏房 反企街19人落網

集團式供膳食物資 安排成員把風監視 執法部門聯同入境處早前根據線報及經調查後，於上月杪至本月初掃黃，搗破觀塘區一個賣淫集團，拘捕集團骨幹、業主及性工作者共19男女。初步調查顯示，該集團在內地招攬女子來港賣淫，安排她們入住觀塘區劏房。集團以高於市價的租金承租單位，將其改建成多間劏房，再以「租上租」方式租予性工作者賣淫，從而賺取租金差價。行動中檢獲現金、避孕套及潤滑劑等用品，被捕的10名內地女性工作者已被遣返內地。

為打擊觀塘區街頭賣淫活動，以減少賣淫活動對區內居民造成的滋擾，執法部門聯同入境事務處人員，經數個月的深入調查及情報分析後，掌握一個活躍區內的賣淫集團動向，並且鎖定集團部分骨幹成員身份。在11月25日至12月6日，進行代號「降獸」的打擊賣淫行動，針對該個操控非法賣淫活動的犯罪集團、街頭妓女及出租單位作賣淫場所的業主展開拘捕行動，在全港多處以涉嫌「依靠他人賣淫的收入維生」，拘捕賣淫集團兩男兩女（43至57歲）骨幹成員；另以涉嫌「出租處所以供作賣淫場所」，拘捕一男4女（27至74歲）業主，當中涉及6個住宅單位，被分作18間劏房，上述被捕人士其後已獲准保釋候查。

每單位月賺5萬租金差額 此外，執法部門聯同入境處進行多次行動，以涉嫌「違反逗留條件」，拘捕10名內地女性工作者（20至44歲），她們俱持雙程證循合法途徑抵港，然後被安排從事賣淫活動，她們其後已被遣返內地。行動中，人員檢獲3萬元現金、大量避孕套、潤滑劑、沐浴露、清潔用品以及枕頭床褥等用品。

初步調查顯示，賣淫集團成員以高於市價，以約兩萬至2.5萬元月租，向區內「三無」唐樓的業主或租客承租單位，並把單位改建成3至4間劏房，再以「租上租」方式出租予從內地招攬來港的女子作賣淫用途，租金為每日500至600元，集團從而賺取每個單位每月3至5萬元不等的租金差額。

執法部門指出，區內舊式「三無」唐樓較多，加上租金低廉，容易被犯罪集團利用作不法活動。此外，涉案集團又會替性工作者提供膳食及物資，且安排成員在街頭兜搭熱點長期監視，為性工作者掩護及通風報信，藉此逃避執法及放蛇。

為減少賣淫場所，執法部門從源頭執法，重點打擊出租單位作賣淫活動的區內業主，並在過去一年內向有關業主發出警告信，當中大部分已採取行動，收回單位復原改動，減少區內可用作賣淫的處所數量。惟部分人仍未採取行動，執法部門經跟進調查後，稍後將起訴一名於今年5月被捕的業主。